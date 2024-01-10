Бубнов назвал главную задачу «Краснодара»

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов высказался относительно задачи «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

«Главная задача «Краснодара» - сохранить всех лидеров. Ходят разговоры об уходе Алонсо. Нужно подстраховаться и приобрести центрального защитника. Для ротации необходим опорный полузащитник», - передает слова Александра Sportbox.

После 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.