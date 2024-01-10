Бразильский журналист: «Таких, как Малком, в чемпионате Бразилии нет»

Известный бразильский журналист Фабио Алейшо поделился мнением о нападающем «Аль-Хиляля» Малкоме, который ранее выступал за «Зенит».

По мнению Алейшо, в чемпионате Бразилии больше не осталось игроков такого высокого уровня.

«Таких, как Малком, из чемпионата Бразилии уже раскупили. Роке, Леонардо, Эндрик — всех взяли. Есть Маурисио из «Интернасьонала», но он похож по уровню на Артура», — цитирует Алейшо «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний Малком провёл за «Аль-Хиляль» 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Цвета «Зенита» бразилец защищал в период с 2019 по 2023 год.