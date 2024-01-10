В «Пари НН» высказались о трансфере Севикяна в «Краснодар»

Дмитрий Кондратов, председатель правления «Пари НН», дал комментарий касательно возможного перехода хавбека Эдгара Севикяна в «Краснодар».

«Мне об этом ничего неизвестно. Сегодня игрок летит на сбор с командой. Останется ли он в клубе до лета? Пока у нас нет такого предложения, чтобы его отпустить», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 24 поединках за нижегородскую команду. На его счету семь забитых мячей. Срок действующего трудового соглашения между Севикяном и «Пари НН» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,8 миллиона евро.