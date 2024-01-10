Бубнов: «Игнатьев уже никакой, за границей он никому не нужен»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на слухи о возможном переезде в Европу нападающего Ивана Игнатьева, ныне выступающего за главного аутсайдера чемпионата России – «Сочи».

«Разговоры о желании Ивана Игнатьева переехать в Европу вызывают только смех. Он вообще никакой уже несколько сезонов. За границей он никому не нужен», - цитирует Александра Sportbox.

В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний форвард провел 12 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. По итогам 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице.