Бубнов назвал главное разочарование РПЛ

Экс-защитник «Спартака», а в данный момент футбольный аналитик Александр Бубнов назвал главное разочарование первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Главное разочарование сезона - это «Сочи» в полном составе. Команда, которая полтора года назад была на втором месте, откровенно провалилась в первом круге», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что после первой половины сезона-2023/2024 сочинский коллектив замыкает турнирную таблицу РПЛ. Южане набрали всего 11 баллов после 18 туров. В первом матче Премьер-лиги после возобновления «Сочи» сыграет с «Балтикой».