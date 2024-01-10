Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал главное разочарование РПЛ

10 Января 2024 • 10:14 Комментировать

Экс-защитник «Спартака», а в данный момент футбольный аналитик Александр Бубнов назвал главное разочарование первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Главное разочарование сезона - это «Сочи» в полном составе. Команда, которая полтора года назад была на втором месте, откровенно провалилась в первом круге», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что после первой половины сезона-2023/2024 сочинский коллектив замыкает турнирную таблицу РПЛ. Южане набрали всего 11 баллов после 18 туров. В первом матче Премьер-лиги после возобновления «Сочи» сыграет с «Балтикой».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Сочи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Мбаппе договорился с новым клубом Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
10:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о трансфере Севикяна в «Краснодар»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Игнатьев уже никакой, за границей он никому не нужен»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал главное разочарование РПЛ
10:03 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Ахметов точно не испортит картину в «Зените»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Для Роналдо переход в «Ростов» — это шаг вперёд»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кем «Краснодар» может заменить Ахметова
09:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Ахметов однозначно сильнее, чем Ерохин и Сутормин»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев — о переходе Ахметова в «Зенит»: «Руководство петербургского клуба видит в нём перспективы»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Карапузов назвал цель «Пари НН» на вторую часть сезона
08:55 · Россия. Премьер-лига
Селюк оценил переход Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»
08:50 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил о трансфере российского защитника официально
08:45 · Россия. Премьер-лига
5 футболистов покинут «Динамо»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Спартак» поставил крест на сезоне, оставив Абаскаля»
09 Января
23:26 · Россия. Премьер-лига
Турецкий топ-клуб отпугнула зарплата Антона Миранчука
Все новости
Рекомендуем