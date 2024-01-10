Агент: «Для Роналдо переход в «Ростов» — это шаг вперёд»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Левски» Роналдо, который в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом», высказался о переходе своего клиента в российский клуб.

По словам агента, ему понравился город, а также клубная инфраструктура «Ростова». При этом Хулио Сезар Гранха признался, что были и вещи, которые его смущали перед этим переходом.

«Новости, дошедшие до нас, были не самыми лучшими. Но сейчас Роналдо уже прошёл медосмотр в Турции. Для него переход в «Ростов» — это шаг вперёд в карьере. Нас всё устраивает», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Роналдо провёл за «Левски» 25 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.