Бубнов рассказал, кем «Краснодар» может заменить Ахметова

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент эксперт Александр Бубнов поделился мыслями относительно ухода полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

«Краснодар» не так сильно потерял от ухода Ахмедова. Матчи, в которых он выходил в старте, можно посчитать по пальцам одной руки. Можно подписать контракт с более качественным легионером», - цитирует Александра Sportbox.

Напомним, что 26-летний футболист продолжит карьеру в петербургском «Зените». Ахметов подписал с «сине-бело-голубыми» контракт до завершения сезона-2025/2026.

По итогам 18 туров питерцы занимают второе место в РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка.