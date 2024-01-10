Бубнов: «Ахметов однозначно сильнее, чем Ерохин и Сутормин»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в петербургский «Зенит».

«Видимо, «Зенит» знает, как использовать новое приобретение. Ахметов однозначно играет сильнее, чем Ерохин и Сутормин. Самое важное - Ахметов отдает и забивает, но его нужно правильно использовать», - передает слова Александра Sportbox.

Трудовое соглашение Ильзата с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2026 года. В текущем сезоне чемпионата России 26-летний хавбек провел 15 поединков, записав на свой счет два забитых мяча.