Карапузов назвал цель «Пари НН» на вторую часть сезона

Хавбек «Пари НН» Владислав Карапузов в разговоре с журналистом поделился ожиданиями от второй половины сезона Российской премьер-лиги.

«Хотим забраться как можно выше. Никакого давления нет. Нужно хорошо провести сборы. Уверен, что Сергей Николаевич нас подготовит, и мы будем еще лучше», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что по итогам 18 туров Премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.

Карапузов принял участие в 15 поединках и получил одну желтую карточку.