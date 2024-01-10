Селюк оценил переход Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями относительно перехода полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский «Зенит».

«Не знаю, чем руководствовался «Зенит». Они хотели себя усилить или «Краснодар» ослабить - непонятно. В таком случае лучше было бы купить Кордобу. Тогда дорога к чемпионству была бы ближе», - передает слова Селюка Metaratings.ru.

Напомним, что Ахметов заключил с петербургским клубом трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона-2025/2026.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место после 18 туров. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта.