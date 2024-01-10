23-летний российский защитник Кирилл Глущенков продолжит карьеру в составе «Пари НН». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба нижегородского коллектива.

Футболист пополнил ряды команды на правах свободного агента. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным на четыре года.

Предыдущим местом работы Глущенкова было жодинское «Торпедо». За этот клуб футболист провел 36 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

Первую половину сезона Российской премьер-лиги «Пари НН» завершил на девятой позиции. Нижегородская команда набрала 24 балла после 18 проведенных туров.