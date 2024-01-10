5 футболистов покинут «Динамо»

Этой зимой московское «Динамо» расстанется сразу с пятью молодыми игроками. Об этом стало известно журналистам «Спорт-Экспресса».

Как информирует источник, в список «на выход» включены пятеро футболистов. Речь идет о: Дмитрии Малыгине, Андрее Мазурине, Игоре Школике, Иване Зазвонкине и Максиме Александрове.

Первую половину сезона Российской премьер-лиги «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице. По итогам 18 туров чемпионата страны столичный коллектив набрал 32 балла и отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть пунктов. Матчи РПЛ возобновятся в марте.