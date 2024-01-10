Кузьмичёв: «Спартак» поставил крест на сезоне, оставив Абаскаля»

Бывший сотрудник московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на решение руководства «красно-белых» оставить испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.

«Спартак» на этом сезоне ставит крест? Очевидно. Я даже исхожу из того, что остался Абаскаль. С ним я не вижу перспектив», - сказал Кузьмичёв в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Под руководством испанского специалиста «Спартак» завершил первую половину сезона чемпионата России на пятом месте. Московская команда набрала 30 баллов после 18 туров и отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.