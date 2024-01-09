Турецкий топ-клуб отпугнула зарплата Антона Миранчука

Стамбульский «Бешикташ» нацелился на полузащитника атаки московского «Локомотива» Антона Миранчука. Подробностями в своём информационном канале делится инсайдер Иван Карпов.

По его словам, турки хотели бы провернуть трансфер уже этой зимой. Так, на днях «черно-белые» санкционировали посредникам переговоры с «Локомотивом» и агентом игрока Вадимом Шпинёвым.

По словам Карпова, агент назвал представителям «Бешикташа» сумму в 3 млн евро в год. Сейчас Миранчук зарабатывает 2,4 млн в год и уже получил от «Локомотива» устное предложение о продлении истекающего контракта с понижением оклада. После услышанных слов от агента, в «Бешикташе» охладели от идеи подписания Миранчука.

«Бешикташ» тупо не станет платить ему 3 млн евро в год. Антона давно нет в еврокубках, да и сборная России все чаще играет с третьесортными соперниками, а не бьется на крупных турнирах», - подытожил Карпов.

Действующий контракт Миранчука с московским клубом истекает летом 2024 года.