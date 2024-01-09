«Краснодар» продвинулся в сделке по Севикяну

Уже в скором времени лидер РПЛ «Краснодар» может сообщить об усилении состава.

Как пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков, полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян стал ближе к смене клуба этой зимой. Всё дело в том, что «Краснодар» сильно приблизился к сделке по хавбеку.

Напомним, Севикян в этом сезоне смог оформить семь голов в 24 матчах за «горожан» во всех официальных турнирах. Контракт связывает молодого футболиста с «Пари НН» до конца следующего сезона.

Ранее по слухам Эдуард Сперцян просил руководство клуба приобрести в команду Севикяна, его партнёра по национальной сборной Армении.