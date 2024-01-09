Помазун может летом перебраться в Европу

Голкипер «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, может грядущим летом перебраться в Европу. Об этом сказал его агент Алексей Сафонов.

«Ни для кого не секрет, что он хочет в Европу. Ближе к лету будем прорабатывать этот вариант», - рассказал Сафонов порталу «РБ Спорт», добавив, что сезон Илья точно доиграет и никто никуда дёргаться зимой не будет.

Вот уже четвёртый сезон Помазун играет в «Урале» в рамках арендного соглашения между клубами. Вратарю сейчас 27 лет, по меркам вратаря это довольно неплохой возраст для того, чтобы сделать шаг в более статусный чемпионат.