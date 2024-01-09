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Агент Ахметова сравнил переход игрока с переходом из «Севильи» в «Реал»

09 Января 2024 • 21:56 Комментировать

Во вторник полузащитник Ильзат Ахметов официально стал игроком питерского «Зенита». Его представитель Ираклий Гегечкори сравнил переход внутри РПЛ с условными испанскими клубами.

«Переход Ильзата из «Краснодара» в «Зенит» это как переход из «Севильи» в «Реал» или «Барселону». Обсуждать тут особо нечего. Ахметов перешел в топовую команду», - говорит Гегечкори порталу Sport24.

Агент добавил, что с «Краснодаром» Ахметову не удалось договориться о новом контракте по совокупности факторов.

«Никогда не бывает одной причины», - говорит Гегечкори.

Больше подробностей громкого трансфера внутри России – здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Севилья Краснодар Ильзат Ахметов Ираклий Гегечкори ещё теги
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