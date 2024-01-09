В «Рубине» верят, что зарубежные клубы не откажутся от товарищеских игр

Вечером вторника казанский «Рубин» опубликовал список соперников по контрольным матчам на зимних сборах. Туда попали команды из таких стран как Австрия, Болгария и Южная Корея. В пресс-службе казанского клуба выразили надежду, что соперники не откажутся от поединков, так как договорённость уже достигнута.

«Искали соперников на товарищеские матчи в штатном режиме. Есть договоренности о проведении игр, и мы настроены на то, что они будут соблюдены», - рассказали телеканалу «Матч ТВ» в пресс-службе «Рубина».

С полным списком команд, против которых казанцы сыграют на зимних сборах, можно ознакомиться здесь.