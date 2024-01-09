Руководство московского «Спартака» приняло решение ограничить возможности главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Metaratings утверждает, что речь идет о принятии решений касательно трансферов. По данным источника, теперь испанец может лишь высказывать свои пожелания, но не влиять на трансферную кампанию.

Сообщается, что наибольшие полномочия в трансферах будут у нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала и селекционного отдела.

В 18 матчах «Спартак» смог набрать 30 очков и завершил первую часть сезона на пятой позиции в чемпионате России. Отставание «красно-белых» от призовой тройки составляет всего два очка, а от лидера — восемь.