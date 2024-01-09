Чилийский легионер «Балтики» Гильермо Сото может покинуть свой клуб. Об этом в своём телеграм-канале рапортует инсайдер Иван Карпов.

По информации Ивана, почти 30-летний правый защитник очень недоволен свои положением в коллективе. В рамках РПЛ Сото под руководством Сергея Игнашевича сыграл всего лишь в девяти матчах, а суммарно в минутах не набралось и 600 минут на поле.

Карпов добавляет, что Сото хочет вернуться на родину и стороны клуба и футболиста сейчас активно ведут переговоры по этому поводу.

Гильермо Сото пополнил «Балтику» в прошлое трансферное окно. Его предыдущим клубом был аргентинский «Уракан».