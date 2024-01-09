Стала известна дата матча Суперкубка России

Названа дата проведения матча за Суперкубок России, который пройдёт перед стартом нового сезона РПЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», встреча за Суперкубок страны запланирована на 13 июля, а начало нового розыгрыша Российской премьер-лиги состоится 19 июля.

Напомним, действующим обладателем данного трофея является санкт-петербургский «Зенит», который одолел ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Добавим, что Суперкубок разыгрывается между победителями РПЛ и национального Кубка, но если оба турнира выигрывает одна команда, то ее соперником становится обладатель серебряных медалей чемпионата России.