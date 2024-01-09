Кузьмичёв: «Джикия предан «Спартаку»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о будущем защитника и капитана московского «Спартака» Георгия Джикии.

Специалист рассказал, что Джикия пока не ведет переговоры с «красно-белыми», но у него есть опция продления контракта при условии проведения определенного количество матчей.

«При желании «Спартака» Георгий не будет рассматривать предложения от других команд. Даже с учетом сложной ситуации с игровым временем он предан клубу», — заявил Кузьмичёв на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

30-летний футболист защищает цвета столичной команды с 2017 года. В этом сезоне Джикия появился на поле в девяти встречах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Контракт защитника со «Спартаком» истекает предстоящим летом.