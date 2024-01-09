Кузьмичёв: «Локомотив» хочет сохранить Жемалетдинова и Миранчука

Известный функционер Владимир Кузьмичёв, работавший ранее в «Локомотиве», рассказал, что «железнодорожники» хотят сохранить Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

«Нагорных встречался с агентом Миранчука, сообщил, что у клуба есть желание продлить контракт не только с Антоном, но и с Рифатом Жемалетдиновым», — заявил Кузьмичёв на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Эксперт добавил, что Нагорных поручил спортивному директору начать переговоры, но они пока не стартовали.

Трудовые договоры обоих футболистов истекают предстоящим летом. Напомним, ранее Миранчук неоднократно говорил о желании попробовать свои силы в Европе после окончания контракта с «Локомотивом».

Первую часть сезона команда Михаила Галактионова завершила на четвертой позиции в РПЛ.