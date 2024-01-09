Кузьмичёв: «Локомотив» хочет сохранить Жемалетдинова и Миранчука

Известный функционер Владимир Кузьмичёв, работавший ранее в «Локомотиве», рассказал, что «железнодорожники» хотят сохранить Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.
«Нагорных встречался с агентом Миранчука, сообщил, что у клуба есть желание продлить контракт не только с Антоном, но и с Рифатом Жемалетдиновым», — заявил Кузьмичёв на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Эксперт добавил, что Нагорных поручил спортивному директору начать переговоры, но они пока не стартовали.
Трудовые договоры обоих футболистов истекают предстоящим летом. Напомним, ранее Миранчук неоднократно говорил о желании попробовать свои силы в Европе после окончания контракта с «Локомотивом».
Первую часть сезона команда Михаила Галактионова завершила на четвертой позиции в РПЛ.
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