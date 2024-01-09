Казанский «Рубин» объявил своих спарринг-партнёров на зимних сборах. На них команда отправится через неделю, 15 января.

Так, в рамках первого сбора «рубиновых» ждёт игра с сербским «Напредаком» и болгарской «Славией». Даты матчей – 22 и 26 января соответственно.

На втором сборе «Рубин» сойдётся 1 февраля с болгарским «Ботевом», 3 февраля с астраханским «Волгарём» и «Челябинском», 6 февраля с болгарским клубом «Арда», а 9 февраля с австрийским «Санкт-Пёльтеном».

На третьем сборе казанский клуб встретится 14 февраля с «Канвоном» (Южная Корея), тульским «Арсеналом» 18 февраля и 22 февраля со столичной «Родиной».