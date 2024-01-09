Борис Игнатьев: «Тюкавин уже может претендовать на роль лидера «Динамо»

Известный тренер Борис Игнатьев поделился комментарием об игре форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, «бело-голубые» являются скрытым претендентом на золотые медали РПЛ, но им придется сложнее, чем «Краснодару» и «Зениту».

«Тюкавин — козырь «Динамо», он способен играть еще результативнее. Константин уже может претендовать на роль лидера команды, несмотря на свой молодой возраст», — приводит слова Игнатьева портал «РБ Спорт».

В нынешней кампании 21-летний Тюкавин забил девять мячей и стал автором шести голевых передач в 23 поединках с учетом всех турниров.

По итогам 18 туров «Динамо» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, отставая от второго места на четыре очка, а от первого — на шесть.