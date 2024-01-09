Ринат Билялетдинов назвал сильное качество новичка «Зенита» Ахметова

Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался о новичке питерского «Зенита» Ильзате Ахметове. Этот футболист перебрался в Питер из «Краснодара», официально об этом объявили во вторник, 9 января.

«Мне нравится стиль его игры, но ведение жестких единоборств не его конек. Ильзат не теряет голову в чужой штрафной, может моментально отдать пас, это сильное качество», - говорит Билялетдинов телеканалу «Матч ТВ».

Именно при Ринате Саяровиче Ахметов вошёл в большой футбол из юношеского, дебютировав за взрослую команду «Рубина».

Больше информации о переезде Ахметова с юга России в Питер – здесь.