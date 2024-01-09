Полузащитника «Кальяри» Наитана Нандеса не будет в российском футбольном клубе. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Российские клубы не интересуются Найтаном Нандесом. Его услуги предлагались через посредников, но на данный момент интереса из России к футболисту «Кальяри» нет», - сообщил нам источник знакомый с ситуацией.

Ранее агент футболиста Пабло Бентанкур заявил, что к Нандесу есть интерес и предложения из России, но конкретные клубы представитель игрока называть не стал.

Трудовое соглашение уругвайского игрока в самом расцвете сил с «Кальяри» подойдёт к логическому завершению по окончании текущего сезона.