Пименов: «Ахметов играет как бразилец, легко вольётся в «Зенит»

Бывший российский форвард, футбольный эксперт Руслан Пименов уверен, что новичку «Зенита» не составит труда влиться в состав нового для себя клуба.

«Состоялся переход техничного игрока, ему будет легко влиться в систему «Зенита». И, если говорить о его игре, то он играет, как бразильцы», - говорит Пименов для телеканала «Матч ТВ», добавив, что состоялся отличный для питерцев трансфер.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сыграл за «быков» в 22 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Больше подробностей о свежей сделке «Зенита» и «Краснодара» - здесь.