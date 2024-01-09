Пикущак объяснил переход Ахметова в «Зенит»

Бывший форвард «Краснодара» и пермского «Амкара» Игорь Пикущак отреагировал на самый свежий трансфер питерского «Зенита». Ряды чемпиона России пополнил игрок ротации «быков» Ильзат Ахметов. Пикущак нашёл объяснение этому подписанию.

«Наверное, «Зенит» нуждается в русских игроках. Ильзат достаточно квалифицированный игрок, техничный, хорошо играет на мяче, атакующий», - рассуждает Пикущак для «Чемпионата».

Пикущак добавил, что Ахметов периодически приносил очки «Краснодару», поэтому таким подписанием питерцы и ослабили конкурента.

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