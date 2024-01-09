​Ренан: «В один момент почувствовал себя плохо в «Зените»

Защитник Роберт Ренан в этом сезоне получал мало игрового времени в «Зените». Недавно молодой защитник покинул питерский клуб и перебрался в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Я многому научился, находясь в «Зените», но в один момент почувствовал себя плохо, и мой уровень упал. Я использую этот опыт и не повторю этих ошибок. Здесь, в «Интере», у меня всё получится хорошо», - слова Ренана с пресс-конференции приводит телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа».

Напомним, что состав «Зенита» недавно пополнил более опытный бразильский защитник – Нино.

«Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» после восемнадцати туров питерцы отстают на два зачётных балла (36 против 38).