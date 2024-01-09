​Стало известно, когда Артур прибудет в расположение «Зенита»

Накануне «Зенит» объявил о трансфере из «Палмейраса» атакующего полузащитника Артура. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшо, Артур отправится в Санкт-Петербург 11 января. На следующий день 25-летний бразилец пройдёт медицинское обследование перед началом первого зимнего сбора.

Ранее в «Зените» сообщили, что трансфер Артура обошёлся клубу в 15 миллионов евро.

«Зенит» после восемнадцати сыгранных туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два очка.