Грозненский «Ахмат» в своих социальных сетях объявил о расставании с Маратом Быстровым, опытным защитником национальной сборной Казахстана. Сообщается, что сторона клуба и сторона игрока расторгли контракт по обоюдному согласию.

В этом сезоне, отметим, Быстров почти не играл за грозненский клуб. Так, в активе игрока всего лишь семь официальных матчей – три в чемпионате России и четыре – в Кубке.

В грозненском клубе поблагодарили Быстрова за совместную работу и пожелали удачи в дальнейшем. За клуб из столицы Чеченской республики Быстров выступал с 2020 года. Сейчас игроку обороны 31 год.