Быстров предрекает Ахметову трудности в «Зените»

Во вторник официально стало известно о переходе Ильзата Ахметова в питерский «Зенит». Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров уверен, что на новом месте Ахметову будет нелегко, так как везде ему предстоит конкурировать с бразильцами.

«Он редко попадал в основу в «Краснодаре», не совсем понимаю, как и где Семак его планирует использовать. Он может играть как в центре, так и с краю, но и там, и там большая конкуренция с бразильцами. Ему будет трудно», - делится Быстров с телеканалом «Матч ТВ».

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