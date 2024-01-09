​Названа зарплата Ахметова в «Зените»

«Зенит» объявил о подписании контракта с Ильзатом Ахметовым. 26-летний полузащитник перебрался в питерский клуб из «Краснодара».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», одной из причин, по которой Ахметов согласился на переход в «Зенит», стала зарплата. В «Краснодаре» хавбек зарабатывал меньше миллиона евро за сезон, что его не особенно устраивало. Питерский же клуб будет платить Ильзату 1,5 миллиона евро в год.

«Зенит» после восемнадцати сыгранных туров располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.