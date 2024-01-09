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Радимов: «Зенит» не ослабил «Краснодар», подписав Ахметова»

09 Января 2024 • 18:55 Комментировать

Бывший защитник питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил самый свежий трансфер питерцев. Стан чемпиона России пополнил Ильзат Ахметов, уже бывший полузащитник «Краснодара».

По мнению Радимова, «Зенит» не ослабил прямого конкурента за чемпионство.

«Краснодар» бы отдал игрока, который им самим нужен? Никто Ильзату место в старте точно не гарантирует. Конкуренция в «Зените» жёсткая. Всё зависит только от него самого», - делится Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Ахметов таким переходом хочет попытать счастье.

«Когда ещё попробовать поиграть в команде‑чемпионе, как не сейчас?», - задаётся вопросом Радимов.

Ранее сам Ахметов высказался о конкуренции в его новом клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Ильзат Ахметов ещё теги
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