Широков объяснил мотив Ахметова перейти в «Зенит»

Ильзат Ахметов во вторник официально стал игроком питерского «Зенита». Бывший зенитовец и также экс-игрок краснодарских «быков» Роман Широков оценил такой переход.

«Видимо, хочет впервые чемпионом стать. Если считает, что может играть, добиться права играть в основе — безусловно, правильное решение», - делится Широков для телеканала «Матч ТВ».

Широков добавил, что в «Краснодаре», несмотря на отсутствие роли постоянного игрока основы, у Ахметова была важная роль – создавать конкуренцию. И сейчас «Краснодару» необходимо найти такого же игрока по качеству.

«Когда Ильзат выходил на поле, он выглядел достойно», - заключил Широков.

Больше информации о свежем переходе Ахметова – здесь.