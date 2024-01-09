Боснийский полузащитник «Милана» Раде Крунич не присоединится к московскому «Спартаку». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что балканский легионер в этом сезоне не имеет регулярной игровой практики в составе «россонери». Он вышел на поле за свой клуб всего лишь в 10 матчах этого сезона и голевыми действиями не отличился. Игроку центра поля уже 30 лет, его контракт с «Миланом» рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее Крунича сватали в «Зенит», однако по нашей информации и в Питере боснийца не будет. Футболист может продолжить карьеру в Греции и Саудовской Аравии.