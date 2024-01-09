Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в «Спартак» в зимнее трансферное окно не придёт игрок экстра-класса.

«Суперисполнители, которые могут решить исход одного момента или матча, не приедут сюда. Это всё иллюзии! Перспективных, талантливых ребят можно привезти, каких-то игроков, кто завершает карьеру, тоже можно. Никто из играющих футболистов не поедет в чемпионат, не входящий в элиту мирового футбола. Здесь иллюзий о том, что новый руководитель «Спартака» может кого-то привезти, – это фантастика. Надо воспитывать своих ребят и поднимать их уровень», — сказал Гладилин.

«Спартак» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков после 18 туров.