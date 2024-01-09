Бывший презент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в России лучше в футбол играть летом.

«Я всегда был сторонником нашей старой советской системы «весна-осень». Вы знаете, когда мы вернёмся в европейский футбол? Сейчас никто не скажет. Всё-таки у нас есть примеры, когда мы по системе «весна-осень» выигрывали европейские кубки и сборная играла успешно. Можно календарь растянуть, конечно, но паузы возникают при любой системе. Но тут страдают клубы Второй лиги, да и Первой тоже. Потому что всё-таки приемлемые стадионы с хорошим покрытием есть преимущественно у клубов Премьер-лиги. Учитывая географию нашей страны, предпочтительнее играть летом», — сказал Тукманов.