Ахметов не боится конкуренции в «Зените»

Вечером вторника случилось то, о чём так много говорили в российском футболе после Нового года. Полузащитник Ильзат Ахметов перебрался в «Зенит» из «Краснодара». Новичок питерцев высказался о конкуренции в новом клубе.

«Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, на разных позициях. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер, цепляясь за каждую возможность», - цитирует слова Ильзата пресс-служба «Зенита».

Ранее «Ахметов» поделился своими первыми впечатлениями от обретения новой команды.

Больше подробностей о самом свежем трансфере чемпиона России – в нашем материале.