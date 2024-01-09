Вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выделил лучших игроков первой части сезона РПЛ-2023/24.

«Я бы кого-то из вратарей назвал. Либо Сафонова, либо Акинфеева. Почему вратарь? Обычно, нападающих выделяют, но вратари очень много вносят в положительное достижение результата.

В «Ростове» нравится центральный защитник Осипенко. Но выделить кого-то выше на голову не могу, играют кто лучше, кто хуже. Не скажу, чтобы кто-то выделялся. Два вратаря и Осипенко», — сказал Тукманов.