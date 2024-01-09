Гаджиев — о бразильцах в «Зените»: «Иногда нельзя держать вместе и трёх легионеров-соотечественников, а иногда можно и больше десяти»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о трансферной политике «Зенита», который регулярно подписывает бразильских игроков.

«Трудно сказать, как влияет большое количество легионеров одной национальности на обстановку в команде. Иногда нельзя держать вместе и трех легионеров-соотечественников, а иногда можно и больше десяти», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

В зимнее трансферное окно к «Зениту» уже присоединились три бразильца — Нино, Артур и Педро.

Напомним, в 18 турах подопечные Сергея Семака смогли набрать 36 очков и завершили первую часть сезона на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет два зачетных балла.