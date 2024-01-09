Ильзат Ахметов: «Это большой шаг и серьёзный вызов в карьере»

Вечером вторника питерский «Зенит» официально объявил о трансфере из «Краснодара» полузащитника Ильзата Ахметова. Новичок «сине-бело-голубых» поделился своими словами после перехода в новую команду.

«Это большой шаг, серьезный вызов в карьере. Понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочу добиваться здесь только максимальных результатов. Все, кто здесь работают, думают только о больших задачах и целях», - цитирует Ильзата пресс-служба «Зенита».

Ахметов добавил, что дважды в карьере он уже мог перебраться в «Зенит», но тогда сделка не состоялась. Поэтому в этот раз решение футболист принимал быстро и молниеносно.

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