Масалитин: «Если Дивеев нормально восстановится, то ЦСКА никто и не нужен в защиту»

Экс футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, нужно ли «армейцам» покупать нового защитника в зимнее трансферное окно.

«Если Дивеев нормально восстановится и будет играть в основном составе, то ЦСКА никто и не нужен в защиту. В этом случае в центре расположатся Дивеев и Роша, Мойзес слева, Келлвен справа», — приводит слова Масалитина Vprognoze.

Помимо этого, эксперт отметил, что у ЦСКА есть Набабкин, хоть он и нестабилен. Еще есть Лукин, неплохо себя проявивший в последних играх, добавил Масалитин.

ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмой позиции в чемпионате России. В копилке команды Владимира Федотова 28 зачетных баллов после 18 сыгранных матчей.