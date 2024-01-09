Агент Ранджеловича: «Лазар счастлив в Казани»

Василис Панагиотакис, официальный представитель сербского форварда «Рубина» Лазара Ранджеловича заявил, что его клиент очень счастлив в Казани. Также агент рассказал, когда клуб и легионер начнут переговоры о новом трудовом соглашении.

«Разговаривать о новом контракте мы будем в мае, пока что рано об этом. Другие клубы им не интересуются, а сам он вместе с его семьёй счастливо живут в Казани», - говорит Панагиотакис «Матч ТВ», добавляя, что сербу в столице Татарстана всё нравится.

Напомним, что сербский футболист, известный ранее по игре за «Урал», стал игроком «Рубина» минувшим летом.

Ранее Ранджелович назвал своё самое любимое блюдо русской кухни.