​Севикян: Провёл отпуск на Кубе без рома и сигар

Атакующий полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян проводил отпуск на Кубе. Футболист ответил на вопрос, мог ли он во время отдыха позволить себе кубинский ром и местные сигары.

«Нет, без этого. Только как сувенир отцу виски привёз», - слова Севикяна на своих страницах приводит Sport24.

В 24 матчах сезона 2023/2024 Эдгар Севикян записал на свой счёт семь голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон возобновится в начале марта.