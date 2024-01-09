«Зенит» объявил о пополнении в составе. Как и ожидалось, в стан «сине-бело-голубых» из «Краснодара» перебрался полузащитник Ильзат Ахметов.

26-летний футболист подписал с «Зенитом» контракт, который рассчитан до середины 2026 года. В договоре прописана возможность продления ещё на один сезон.

Ранее Ильзат Ахметов выступал за «Краснодар» и «Рубин». Если брать Российскую премьер-лигу, то в 150 матчах в турнире полузащитник забил семь голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.

«Зенит» проводит зимние каникулы на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.