«Сочи» усилится венесуэльским форвардом

Аутсайдер РПЛ «Сочи» усилится венесуэльским нападающим «Каракаса» Саулем Гуарирапой.

Как сообщает «Чемпионат», южане возьмут латиноамериканца к себе в рамках аренды с правом выкупа. Срок договора аренды – до конца текущего футбольного сезона.

Гуарирапе 21 год. Его основная позиция на футбольном поле – центральный нападающий. Transfermarkt оценивает молодого футболиста всего лишь в 400 тыс. евро. Футболист является воспитанником столичного венесуэльского клуба «Каракас», за который прямо сейчас и выступает.

В минувшем декабре южан, напомним, возглавил испанский тренер Роберт Морено.