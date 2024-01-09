​Севикян ответил на вопрос о трансферных слухах

Атакующий полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос, правдивы ли слухи о его возможном переходе в другой клуб.

«Да я даже особо не знаю, что про меня пишут. Слухи есть всегда. Но не могу сказать, что из этого правда, а что нет», - цитирует Севикяна Sport24.

Севикян добавил, что во время отпуска на Кубе редко заглядывал в телефон, а старался перезагружаться.

В сезоне 2023/2024 Эдгар Севикян провёл 24 матча, в которых записал на свой счёт семь голов. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» после восемнадцати туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.