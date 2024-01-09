Баранник: «Талант Ахметова давно угас»

Бывший тренер-селекционер питерского «Зенита» Дмитрий Баранник не в восторге от очень вероятного трансфера Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит». По его мнению, этот футболист в самом расцвете футбольных сил уже сдал и не принесёт пользу питерцам.

«Не понимаю этого приобретения. Он не какая-то суперзвезда. За его игрой, когда он начинал в ЦСКА, следить было интересно. Но, как у многих наших молодых футболистов, его талант давно угас», - делится Баранник с Legalbet.

Тем не менее, по мнению эксперта, раз «Зениту» Ахметов нужен, значит, он ещё может принести питерскому клубу определённую пользу.